Депортовані українці зможуть повернутись додому без паспортів: головне – дістатись кордону

Нині розробляються безкоштовні автобусні маршрути для українців, які пройшли фільтраційні табори і через треті країни хочуть повернутись.

Депортовані українці зможуть повернутись на Батьківщину, навіть якщо в них відібрали паспорти в фільтраційних таборах.

Про це міністерка з питань реінтеграції ТОТ Ірина Верещук повідомила в ефірі телемарафону.

Верещук зазначила, що три четвертих депортованих через фільтраційні табори рятуються, але не всі вони повертаються в Україну.

"Ми зараз розробляємо маршрути, за якими будуть курсувати безкоштовні автобуси, які будуть допомагати українцям без грошей, без паспортів – їх просто відбирають у цих фільтраційних таборах – намагатися дістатися України. Це буде Естонія, Латвія. З цієї сторони зараз найбільше депортованих повертається. Є домовленість з прикордонниками: якщо українцям вдастся дійти до кордону з Україною – ми будем пропускати і без паспортів. Задзвонити нам, ми допоможемо з квитками, з паспортними документами", – пообіцяла вона.

Нагадаємо, на територію Росії окупанти депортували близько 1 млн 200 000 українців. Військові примушують мирних мешканців проходити так звані фільтраційні табори. Вони роздягають їх, оглядають на татуювання, допитують, відбирають мобільні телефони і документи. Є люди, які з фільтраційних таборів не повертаються.