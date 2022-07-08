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Через ворожі обстріли на Харківщині зафіксовано 40 пошкоджень цивільних об’єктів

Минулої доби в Харківській області зафіксовано понад 40 пошкоджень об'єктів цивільної інфраструктури в результаті російських обстрілів.

Через ворожі обстріли на Харківщині зафіксовано 40 пошкоджень цивільних об’єктів
Фото: Поліція Харківської області у Facebook

Учора ворожих обстрілів зазнали Харків і низка населених пунктів області (зокрема, Безруки, Липці, Грушуваха, Шестакове, Молодова, Печеніги, Чугуїв і Барвінкове).

Про це повідомляє у Facebook Поліція Харківської області.

"У результаті обстрілів пошкодження отримали приватні житлові будинки мирних громадян, дачні будинки, гаражі, спалахнула суха трава на ділянці до 9000 кв. метрів. Співробітники слідчо-оперативних груп та експерти-криміналісти опрацювали понад 40 фактів пошкодження будинків та інших споруд у результаті обстрілів і пожеж", – йдеться в повідомленні.

Крім того, за добу правоохоронці разом з військовими на блокпостах перевірили понад 1 300 транспортних засобів для виявлення правопорушень. Під час перевірки однієї з машин у її багажнику правоохоронці виявили 8 ножів, які водій перевозив без передбаченого законом дозволу. Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Завдяки інформації від населення до відділів поліції доставлено 20 осіб для перевірки їх щодо можливої співпраці з російськими окупантами.

Нагадаємо, 6 липня рятувальники Харківського гарнізону Держслужби з надзвичайних ситуацій здійснили 30 оперативних виїздів, 18 із яких на ліквідацію пожеж, зокрема 7 пожеж, спричинених обстрілами.

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