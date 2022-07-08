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Наступи на Краматорськ та Слов’янськ можуть відбуватися одночасно, – ISW

Російські сили не припинили активних бойових дій протягом підвтердженої оперативної паузи.

Наступи на Краматорськ та Слов’янськ можуть відбуватися одночасно, – ISW
Фото: Сили оборони Запорізького краю

Представник Міноборони Росії Ігор Конашенков підвтердив, що російські війська в Україні беруть паузу, щоб відпочити та відновити свої бойові можливості.

Про це йдеться у звітрі американського Інституту вивчення війни (ISW).

“Конашенков не уточнив очікувану тривалість оперативної паузи російських військ. Згідно з попередніми оцінками ISW, російські сили не припинили активних бойових дій протягом цієї оперативної паузи і навряд чи це зроблять”, – йдеться у повідомленні.

7 липня РФ все ще проводила обмежені наземні наступальні дії та авіаційні, артилерійські та ракетні удари на всіх напрямках.

Окупанти, ймовірно, обмежуватимуться невеликими наступальними діями, відновлюючи сили та створюючи умови для більш значної атаки у найближчі тижні чи місяці.

Аналітики зазначили, що російські війська створюють умови для можливого наступу на Краматорськ, який відбуватиметься паралельно з наступом на Слов’янськ

“Російські війська додатково завдали обмежених артилерійських ударів на південь від Барвінкового та обстріляли Нікополь та Новопавлівку. Ці удари можуть свідчити про те, що російські війська прагнуть обійти Барвінкове зі сходу та або рухатися в напрямку траси Ізюм-Слов’янськ, щоб просуватися на південний схід у напрямку Слов’янська, або рухатися безпосередньо на південний схід від Барвінкового в напрямку Краматорська”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, унаслідок обстрілу 7 липня міста Краматорськ Донецької області пошкоджено 15 будинків, є вбиті та поранені. Точна кількість жертв уточнюється.

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