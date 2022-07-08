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Делегація Сил оборони Угорщини відвідала Україну

Військове керівництво України та Угорщини обговорило ймовірний характер дій противника.

Делегація Сил оборони Угорщини відвідала Україну
Фото: Генштаб ЗСУ у Telegram

Делегація Сил оборони Угорщини на чолі з командувачем генерал-лейтенантом Ромулусом Русін-Сенді завершила офіційний візит до України

Про це повідомляє у Telegram Генеральний штаб Збройних сил України.

"Під час візиту делегація Сил оборони Угорщини була ознайомлена з безпековою ситуацією в Україні, складом, чисельністю угруповань ЗС РФ як на тимчасово окупованих територіях України, так і на території РФ вздовж державного кордону України та території суміжних держав. Характером дій і напрямків зосередження противника, його втрат в особовому складі та техніці, виявлених фактах порушення противником правил ведення війни та злочинів проти людяності", – зазначається у повідомленні.

Крім того, військове керівництво України та Угорщини обговорило ймовірний характер дій противника надалі, ситуацію з безпекою на українсько-білоруському кордоні й тенденції розвитку військово-стратегічної обстановки у Східній Європі та Чорноморському регіоні.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто пояснив відмову його країни від надання зброї України небажанням наражати на небезпеку російських обстрілів угорців, що проживають на Закарпатті.

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