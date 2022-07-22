За добу на Донеччині загинули п’ятеро цивільних, ще 10 – поранені

З початку війни російські військові вбили 637 мешканців області.

Учора, 21 липня, російські війська убили п'ятьох мирних жителів Донецької області і поранили десятьох.

Про це повідомив у Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"За 21 липня росіяни вбили п’ятьох мирних жителів Донеччини: трьох – у Сіверську, одного – у Павлівці та одного – у Мар'їнці. Ще 10 людей отримали поранення", – йдеться у повідомленні.

Загалом з 24 лютого в області убито 637 цивільних, поранено 1 641 людину. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, 20 липня унаслідок ворожих обстрілів на Донеччині зруйновано чотири житлові будинки, дві школи, дитячий садок та три заводи.