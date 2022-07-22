ЗСУ зупинили штурм росіян, які атакували з території Лисичанського НПЗ

Російська армія за вчора завдала два ракетних і два авіаудари, а також здійснила пʼять артилерійських та два мінометних обстріли на Луганщині. Ворог тисне майже із кожного захопленого ним населеного пункту області.

Про це повідомив у ТГ голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Постійним вогневим впливом вони хочуть посунути наших бійців із укріплень і водночас психологічно тиснуть на місцеве населення. Почастішали авіаційні удари по селах, розташованих на самій адмінмежі Луганщини та Донеччини. Подекуди окупантам вдається наблизитися до позицій ЗСУ настільки, щоб була змога застосувати танковий резерв. Як от поблизу Верхньокам’янки", – повідомив він.

Біля цього населеного пункту постійно точаться бої, бо росіяни намагаються вийти на адмінмежу Луганщини.

"Вчора нашим Збройним силам вдалося зупинити штурмові дії окупантів, які атакували з території Лисичанського НПЗ, – ворог зазнав втрат та відійшов. Росіяни кидають у бій всі резерви, йдуть у розвідку боєм, не жаліють безпілотників... За минулу добу зі ствольної та реактивної артилерії обстріляно майже кожне село та місто, куди вороже озброєння може наразі дістати", – додав він.

Нагадаємо, що після захоплення Лисичанська і Сєвєродонецька російська армія прагне вийти на адмінмежі Луганської і Донецької областей, щоб поширити наступ на Бахмут та інші населені пункти Донеччини. ЗСУ та інші захисники тримають оборону.