Росіяни обстріляли густонаселений район Харкова. Загинули троє людей, поранено понад 20 (оновлено)
Росіяни обстріляли густонаселений район Харкова. Загинули троє людей, поранено понад 20 (оновлено)
Російський наступ, ймовірно, досягне кульмінації на Донбасі перед захопленням Слов'янська і Бахмута, – ISW
Російський наступ, ймовірно, досягне кульмінації на Донбасі перед захопленням Слов'янська і Бахмута, – ISW
Держдеп США прокоментував заяви Лаврова про “зміну географічних завдань” у війні
Держдеп США прокоментував заяви Лаврова про “зміну географічних завдань” у війні
Жителі Миколаївщини відмовляються від винагороди за надання інформації про коригувальників вогню, − Віталій Кім
Жителі Миколаївщини відмовляються від винагороди за надання інформації про коригувальників вогню, − Віталій Кім
Байден проти Путіна: як США та Росія формують коаліції на Близькому Сході
Байден проти Путіна: як США та Росія формують коаліції на Близькому Сході
Угруповання чорноморського флоту ворога зменшилося
Угруповання чорноморського флоту ворога зменшилося
Російські втрати в Україні складають приблизно 15 тисяч військових, – директор ЦРУ
Російські втрати в Україні складають приблизно 15 тисяч військових, – директор ЦРУ
ЗСУ завдали удару по окупантах у Скадовську, - Стратком
ЗСУ завдали удару по окупантах у Скадовську, - Стратком
ГоловнаСуспільствоВійна

В оновленому списку окупованих і розташованих у зоні бойових дій територій побільшало на дві громади

Додалася одна ОТГ Дніпропетровської і одна – Сумської області.

В оновленому списку окупованих і розташованих у зоні бойових дій територій побільшало на дві громади
Ілюстративне фото
Фото: Сухопутні війська ЗСУ

Міністерство реінтеграції оновило перелік територіальних громад, розташованих в районах проведення воєнних бойових дій, або які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні). Кількість таких громад збільшилась на дві у порівнянні з 8 липня. 

Про це йдеться на сайті Мінреінтеграції

"Це територіальні громади Донецької (66), Харківської (51), Дніпропетровської (6), Луганської (37), Запорізької (55), Херсонської (49), Миколаївської (25), Сумської (20), Чернігівської (5) областей. Загалом у переліку наразі 314 громад", – зазначили в повідомленні. 

Додано одну громаду Сумської (Дружбівську) і одну – (Межівську) Дніпропетровської області. 

Нагадаємо, станом на кінець травня список громад у районі бойових дій, окупації чи оточенні налічував вісім областей – не було Чернігівської. Громад було 304. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також