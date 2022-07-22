В оновленому списку окупованих і розташованих у зоні бойових дій територій побільшало на дві громади

Міністерство реінтеграції оновило перелік територіальних громад, розташованих в районах проведення воєнних бойових дій, або які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні). Кількість таких громад збільшилась на дві у порівнянні з 8 липня.

Про це йдеться на сайті Мінреінтеграції.

"Це територіальні громади Донецької (66), Харківської (51), Дніпропетровської (6), Луганської (37), Запорізької (55), Херсонської (49), Миколаївської (25), Сумської (20), Чернігівської (5) областей. Загалом у переліку наразі 314 громад", – зазначили в повідомленні.

Додано одну громаду Сумської (Дружбівську) і одну – (Межівську) Дніпропетровської області.

Нагадаємо, станом на кінець травня список громад у районі бойових дій, окупації чи оточенні налічував вісім областей – не було Чернігівської. Громад було 304.