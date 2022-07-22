У Росії критична нестача спеціальних ударних ракет, – розвідка Великої Британії

Росія збільшила використання ракет протиповітряної оборони в режимі додаткової наземної атаки через критичну нестачу спеціальних ударних ракет.
Про це повідомляє у Twitter Міноборони Великої Британії.
Зазначається, що РФ майже напевно розгорнула стратегічні системи протиповітряної оборони С-300 і С-400, призначені для збивання літаків і ракет на великих відстанях, поблизу України ще на початку початку вторгнення.
Ця зброя має відносно невеликі боєголовки, призначені для знищення літаків. Вони можуть становити серйозну загрозу для військ у відкритих і легких будівлях, але навряд чи зможуть пробити міцні конструкції.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 22 July 2022— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) July 22, 2022
Find out more about the UK government's response: https://t.co/dzM1pWtGbD
🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/36GGbx7Tfu
Також існує висока ймовірність того, що ця зброя не потрапить у ціль і спричинить жертви серед цивільного населення, оскільки ракети не оптимізовані для цієї ролі, а їхні екіпажі будуть мало навчені для таких завдань.
На Донбасі українські війська продовжують відбивати спроби росіян штурмувати Вуглегірську ТЕС. Російська артилерія зосереджена на районах навколо міст Краматорськ і Сіверськ.
Нагадаємо, у Розвідувальному управлінні Збройних сил Канади вважають, що через значні втрати живої сили та техніки Росія, найімовірніше, більше не може досягнути своїх цілей в Україні.