У Росії критична нестача спеціальних ударних ракет, – розвідка Великої Британії

Росія збільшила використання ракет протиповітряної оборони в режимі додаткової наземної атаки через критичну нестачу спеціальних ударних ракет.

Про це повідомляє у Twitter Міноборони Великої Британії.

Зазначається, що РФ майже напевно розгорнула стратегічні системи протиповітряної оборони С-300 і С-400, призначені для збивання літаків і ракет на великих відстанях, поблизу України ще на початку початку вторгнення.

Ця зброя має відносно невеликі боєголовки, призначені для знищення літаків. Вони можуть становити серйозну загрозу для військ у відкритих і легких будівлях, але навряд чи зможуть пробити міцні конструкції.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 22 July 2022



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/36GGbx7Tfu — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) July 22, 2022

Також існує висока ймовірність того, що ця зброя не потрапить у ціль і спричинить жертви серед цивільного населення, оскільки ракети не оптимізовані для цієї ролі, а їхні екіпажі будуть мало навчені для таких завдань.

На Донбасі українські війська продовжують відбивати спроби росіян штурмувати Вуглегірську ТЕС. Російська артилерія зосереджена на районах навколо міст Краматорськ і Сіверськ.

Нагадаємо, у Розвідувальному управлінні Збройних сил Канади вважають, що через значні втрати живої сили та техніки Росія, найімовірніше, більше не може досягнути своїх цілей в Україні.