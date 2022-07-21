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На Дніпропетровщині від ворожих обстрілів спалахнули дві пожежі

Займання ліквідували, обійшлося без потерпілих.

На Дніпропетровщині від ворожих обстрілів спалахнули дві пожежі

Російські окупаційні війська вкотре обстріляли Дніпропетровщину. Від обстрілів спалахнули дві пожежі.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

За його словами, упродовж 21 липня росіяни двічі обстріляли Криворізький район

"Внаслідок обстрілу за межами Великої Костромки зайнялося поле пшениці загальною площею майже 200 га. Вигоріло 5 гектарів. Наразі пожежу ліквідовано, постраждалих немає", - розповів Лукашук.

В обласному управлінні ДСНС повідомили, що рашисти навмисне цілилися по полях з урожаєм. Зі ствольної артилерії обстріляли пшеничне поле в Зеленодольській громаді. Рятувальники загасили вогонь, який спалахнув від обстрілів.

За словами Лукашука, надвечір загарбники поцілили по прикордонним територіям Великої Костромки. 

"Там знищено залізобетонну електроопору, пошкоджено лінію електропередач. Окрім цього, загорілася суха трава. Без постраждалих", - додав голова облради.

Через обстріли було перебито лінію електропередач. Над її відновлення працюють фахівці.

Також росіяни вдарили по прикордонній території Апостолівської громади. На щастя, обійшлося без руйнувань і жертв.

Нагадаємо, в області понад 400 гектарів посівів згоріли від ворожих обстрілів.

А на Харківщині росіяни напередодні обстріляли пшеничні поля. Було знищено 60 гектарів урожаю.

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