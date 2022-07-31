Ворог з 5 ранку почав обстріл Сумщини, атак зазнали ще шість областей, – ОВА

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Запорізькій, Одеській, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Черкащині, Кіровоградщині, Вінничині, Чернігівщині, Полтавщині, Київщині та Житомирщині.

На Сумщині сьогодні з п'ятої ранку ворог обстрілює Миропільську громаду. Горять ферми. Інформація щодо жертв та наслідків наразі відсутня; уточнюються. Про це йдеться у зведенні від ОВА.

На Дніпропетровщині під ударами ворога – Нікопольський та Криворізький райони. Нікопольський район ворог двічі за ніч обстріляв з "Градів", скерував на місто Нікополь 50 реактивних снарядів. Постраждала одна людина. Через обстріл у місті пошкоджені 22 приватних будинки, сім багатоповерхівок, кілька міських установ, школа та дитячий садок. На місцевому автопідприємстві згоріло два автобуси.

Сьогодні зранку була нова ракетна атака на Нікополь. Дві ракети. Масштаби руйнувань та інформація про постраждалих уточнюється. У Криворізькому районі ворог обстріляв зі ствольної артилерії Зеленодольську громаду. Без жертв та руйнувань.

Вночі окупанти завдали ударів по Немишлянському району Харкова, пошкоджена виробнича будівля. Постраждалих, попередньо, немає.

Окупанти завдавали ударів по Харківському, Ізюмському, Чугуївському, Богодухівському районах. Горіли відкриті території, приватні будинки, господарчі споруди.

Одна людина постраждала від обстрілів у Дергачівській громаді Харківського району. У селі Вільхівка на міні підірвався комбайнер.

У Луганській області противник зосереджує зусилля на ураженні військових об’єктів та елементів інфраструктури, залишає населені пункти без газу і світла.

Позиції українських військ обстріляні вздовж усієї лінії зіткнення: чотири ракетні удари, арта – 15, міномети – три, пʼять із ракетних систем вогню, три танкові атаки.

Донеччина: за минулу добу був авіаудар, били з артилерії, "Градів", "Ураганів" обстріляні міста і селища області, серед яких Авдіївка, Бахмут, Красногорівка, Миколаївка, Новогродівка, Слов’янськ, с. Вовче, с. Георгіївка, с.Максимільянівка та ін. Пошкоджено 11 приватних житлових будинків і багатоповерхівка, відділення поліції, ринок, їдальня, випалено три поля. За добу по області – троє загиблих, вісім людей поранені.

Сьогодні вночі та зранку Миколаїв зазнав масованого обстрілу. В ОВА вважають, що, напевно, найсільнішому за ці п‘ять місяців. Внаслідок обстрілу пошкоджено низку об’єктів інфраструктури. Зокрема, готель, спортивний комплекс, два заклади освіти та СТО. Також зруйновано один приватний житловий будинок, багато пошкоджено. На місцях прильотів виникло кілька пожеж. Детальна інформація щодо наслідків уточнюється, але згідно з повідомленням у ТГ Віталія Кіма, одна людина загинула, двоє – поранені.

Продовжуються обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади. Під постійним ворожим вогнем залишаються села, що знаходяться на лінії розмежування. Інформація щодо постраждалих та руйнувань житлових будинків уточнюється.

У Херсонській області минулої доби лунали гучні вибухи та обстріли із артилерії. У сотнях сіл області ситуація критична: розбиті дороги, знищені будинки, школи, заміновані поля та річки, пожежі у лісах, поранені та вбиті мирні люди.

Два місяці як жителі більшої частини окупованої Херсонщини перебувають без мобільного зв’язку та Інтернету. У зв’язку із цим дуже важко отримати і зняти з карток зарплату та пенсію. Надійшло чимало повідомлень від жителів Херсона щодо обшуків у квартирах та приватних будинках.