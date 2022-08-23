Перехоплення ГУР: російські командири та солдати відмовляються йти в наступ

"Быть мясом ... я не хочу", – каже окупант.

Командири та солдати армії РФ масово відмовляються йти в наступ.

Про це йдеться в перехопленій Головним управлінням розвідки Міноборони розмові російського військового.

Так, російський загарбник скаржиться, що через відмову іншого підрозділу йти в наступ, без відповідної підготовки відправляють їх. Тому командири та солдати почали писати відмови.

"Все командование, все наше, командир роты наш, комбат...Они все отказ написали. Я вместе с ними вчера написал", – каже загарбник співрозмовнику, додаючи, що не хоче бути "м'ясом".

Нагадаємо, у тимчасово окупованій Луганщині з 1 вересня почнеться загальна мобілізація, спершу братимуть власників паспортів "ЛНР" і РФ.