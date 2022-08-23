Окупанти збільшили кількість військових і техніки на Запорізькій АЕС, – Енергоатом

На території Запорізької АЕС росіяни накопичують техніку та збільшили кількість військових. Лише учора окупанти привезли два бронетранспортери та шість вантажівок.

Про це повідомляє Енергоатом у Telegram.

"Учора, 22 серпня 2022 року, до ремонтної зони станції окупанти додатково завезли два БТР та шість спецвантажівок", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що нині на Запорізькій атомній електростанції розміщено понад 40 одиниць російської військової техніки.

"Біля першого енергоблоку розташовані 16 військових машин, біля другого – 7. Ще 12 одиниць техніки окупанти загнали під естакаду", – додають в Енергоатомі.

Також збільшилася кількість російських окупантів. "Росіяни поповнили свої ряди і чималою кількістю “міцних орків”, дехто з них – у масках", – інформує Енергоатом.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін погодився направити на Запорізьку АЕС експертів МАГАТЕ. Про це він повідомив президенту Франції Емманюелю Макрону під час телефонної розмови.