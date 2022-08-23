Попит на електротехніку та обладнання для обігріву влітку 2022 року б'є рекорди усіх попередніх років

Українці прагнуть вже зараз придбати необхідний товар, адже восени ціни можуть підвищитися мінімум на 25 %.

Протягом трьох місяців літа спостерігається не притаманне цьому сезону зростання обсягу продажів товарів для обігріву різних категорій та функціоналу. Як пояснює директор направлення «Електротехніка» мережі торговельних центрів «Епіцентр» Ангеліна Бурлакова, українці прагнуть вже зараз придбати необхідний товар, адже восени ціни можуть підвищитися мінімум на 25 %. Серед причин ймовірного зростання — значні коливання курсу національної валюти, підвищення вартості сировини та логістики. Виробники здійснюють закупівлю металу не в Україні, як раніше, а в Туреччині. Це призводить до суттєвого здорожчання логістики та суміжних складових ціноутворення.

Згідно з даними аналітики компанії «Епіцентр», динаміка зростання попиту на деякі категорії товарів для обігріву за 2 місяці літа 2022 подекуди перевищила показники високого зимового сезону. У порівнянні з аналогічним періодом 2021 року продажі зросли в десятки разів.

До прикладу, попит на масляні обігрівачі підвищився у 47 разів. Значне зростання попиту спостерігається й на всі категорії електричних обігрівачів: конвектори електричні, теплові панелі, інфрачервоні обігрівачі, тепловентилятори тощо. Більш ніж утричі зросли продажі біокамінів та твердопаливного обладнання.

Намагаючись убезпечити себе від можливих перебоїв з електропостачанням, українці скуповують дизельні генератори: їхні продажі зросли ушестеро. Попит на бензинові генератори збільшився несуттєво — лише у 1,5 раза. При цьому досить суттєво зросли продажі інверторів — у 5,5 раза. Також цікаво: продажі покривал влітку 2022 зросли аж у 47 разів.

«Ми бачимо, що українці прагнуть «застрахуватися» від усіх можливих сценаріїв розвитку подій у наступному опалювальному сезоні та завчасно забезпечити себе та свої родини теплом», — зазначає Ангеліна Бурлакова.

Водночас все ще спостерігаються проблеми з постачанням імпортної продукції: через напад РФ жоден з українських портів не працює, що суттєво ускладнює забезпечення покупців стратегічними товарами. Однак «Епіцентр» працює на максимум можливостей для недопущення дефіциту обігрівачів.