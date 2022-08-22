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23-25 серпня більшість працівників органів влади та місцевого самоврядування Тернопільщини працюватимуть дистанційно, - Труш

Відповідне рішення ухвалили на засіданні Ради оборони області.

23-25 серпня більшість працівників органів влади та місцевого самоврядування Тернопільщини працюватимуть дистанційно, - Труш
Фото: nday.te.ua

Упродовж 23-25 серпня більшість працівників органів місцевого самоврядування та органів державної виконавчої влади Тернопільщини працюватимуть дистанційно.

Про це на своїх сторінках у соцмережах повідомив керівник ОВА Володимир Труш.

Відповідне рішення ухвалили під час засіданні Ради оборони області.

"З 23 по 25 серпня керівники відповідних структур повинні організувати роботу таким чином, щоб більшість працівників працювали дистанційно. Керівники цих установ та організацій мають бути на робочих на місцях, забезпечивши на місці лише найзатребуваніших фахівців", - відзначив Труш.

За його словами, довелося піти на такий крок, оскільки ці дні Росія може використати для здійснення провокацій та дестабілізації ситуації в Україні.

Керівник ОВА також закликав керівників приватних структур використати цей приклад і на своїх підприємствах.

Нагадаємо, раніше на Тернопільщині підприємства та організації зобов'язали зупиняти роботу на час повітряної тривоги. Тим часом систему оповіщення повітряної тривоги переводять у "цифру".

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