Емманюель Макрон провів телефонну розмову з Володимиром Путіним

Лідери двох країн розмовляли вперше після двомісячної перерви.

Президент Франції Емманюель Макрон зателефонував російському президенту Володимиру Путіну.

Про це повідомляє сайт Кремля.

Зазначається, що в ході переговорів були порушені питання Запорізької АЕС та війни на території України. Сторони наголосили на важливості спрямування місії МАГАТЕ до станції.

Путін нібито заявив про готовність запросити експертів ООН й Червоного Хреста до слідчого ізолятора в Оленівці, де в результаті російського теракту загинули українські військовополонені.

Згідно з повідомленням, Путін проінформував Макрона про хід реалізації "зернової угоди".

Видання Reuters пише про те, що президент Росії Володимир Путін попередив свого французького колегу Емманюеля Макрона, що обстріл підконтрольної Росії Запорізької АЕС на півдні України, в якому він звинуватив Київ, може призвести до масштабної катастрофи.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 16 серпня поговорив із президентом Франції Емманюелем Макроном по телефону. Співрозмовники обговорили посилення макрофінансової допомоги Україні, виклики у сфері продовольчої безпеки та санкційний тиск на Росію.