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Загрози наземної операції з боку білоруської держави немає, - ГУР

Проте Білорусь уже бере участь у війні.

Загрози наземної операції з боку білоруської держави немає, - ГУР
Фото: ГУР МО

Попри те, що Білорусь уже тим чи іншим чином бере участь у війні проти України, наразі загрози наземної операції з боку білоруської держави немає.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України з посиланням на інтерв’ю її представника Андрія Юсова опозиційному білоруському виданню "Nexta".

"Влада України відпрацьовує різні сценарії, включаючи вторгнення з боку Білорусі", - йдеться у повідомленні.

Крім того, представник воєнної розвідки нагадав, що Білорусь уже бере участь у війні, надаючи свої аеродроми для завдання повітряних ударів по українських населених пунктах, проводячи ремонт російської пошкодженої військової техніки та проводячи вербування білорусів для участі у безпосередніх бойових діях проти України.

Нагадаємо, Росія розширює військову базу та аеродром у білоруському Лунинці, а білоруси ремонтують бойові літаки росіян, за новими терміновими контрактами.

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