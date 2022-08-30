Захисники на півдні України за ніч знищили 159 окупантів і пʼять танків

Оборонці завдали ударів по скупченню ворога в районі двох населених пунктів Херсонської області.

На південному напрямку тривають позиційні бої з метою покращення положення по лінії фронту. Цієї ночі сили оборони завдали двох ударів по районах зосередження ворога в районі Киселівки та Костирки (Херсонська область).

Про це повідомили у фейсбуці оперативного командування "Південь". Дані наведено станом на 14 годину.

Ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 220 вогневих завдань, в тому числі і по трьох мостах – Антонівському автомобільному, Антонівському залізничному і Дар’ївському – для закріплення непрацездатного статусу цих шляхопроводів.

Підсумкові втрати ворога за ніч склали 159 осіб, 60 одиниць ворожої техніки, зокрема, пʼять танків Т-72, три гаубиці "Мста-Б", пускова установка С-300, станція радіоелектронної боротьби та радіолокаційна станція, 120 мм мобільний міномет, пʼять протитанкових ракетних комплексів, 40 одиниць броньованої та автомобільної техніки.

Уночі оборонці знищили ворожий безпілотник в районі Правдиного, вранці – в Одеському районі.

Ворожі війська на світанку двічі атакували ракетами повітряного базування Х-31 Баштанський район. Людських втрат нема. Також російські війська обстрілювали Нікопольський район з "градів" та важкої артилерії. У результаті нічного обстрілу було пошкоджено близько 10 житлових будинків, девʼять господарчих споруд, церкву, автовокзал, кафе, девʼять крамниць, дитячу центральну бібліотеку, газогін та лінію електропередач. Поранено одну цивільну особу.

Нагадаємо, уранці в ОВА повідомили, що потужні вибухи тривали продовж дня та всю ніч у Херсонській області, де важкі бої йдуть практично на всій території. ЗСУ розпочали наступальні дії по різних напрямках. Окупанти розсилали жителям смс із закликом евакуюватися з робочих місць. ЗСУ знищили низку складів з боєприпасами, знищено практично всі великі мости – Антонівські залізничний та автомобільний і Новокаховський.