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У Харкові знову лунають вибухи (оновлено)

Інформація уточнюється.

У Харкові знову лунають вибухи (оновлено)
Наслідки обстрілу Харкова. Ілюстративне фото
Фото: Суспільне

Російські війська вдруге за день обстрілюють Харків. 

Про це повідомляють мешканці міста та міський голова Ігор Терехов

Оновлено 15:36. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про ворожий обстріл Київського району Харкова.

“Артобстріл Київського району. Кілька “прильотів”. Пожежа у багатоповерхівці”, – йдеться у повідомленні

Раніше про звуки вибухів у місті повідомляли жителі Харкова. 

 

 

Нагадаємо, сьогодні вранці російські окупаційні війська обстріляли центральну частину Харкова. За уточненими даними від ДСНС, загинуло чотири людини, семеро були поранені. 

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