У Харкові знову лунають вибухи (оновлено)

Російські війська вдруге за день обстрілюють Харків.

Про це повідомляють мешканці міста та міський голова Ігор Терехов.

Оновлено 15:36. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про ворожий обстріл Київського району Харкова.

“Артобстріл Київського району. Кілька “прильотів”. Пожежа у багатоповерхівці”, – йдеться у повідомленні.

Раніше про звуки вибухів у місті повідомляли жителі Харкова.

Нагадаємо, сьогодні вранці російські окупаційні війська обстріляли центральну частину Харкова. За уточненими даними від ДСНС, загинуло чотири людини, семеро були поранені.