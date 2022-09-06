Розпочався другий етап підтвердження участі у спецсесії мультипредметного тесту

До 7 вересня вступники остаточно матимуть змогу визначитися з вибором міста.

5 вересня в Україні розпочався другий етап підтвердження участі у спеціальній сесії національного мультипредметного тесту, що буде здійснюватися через інформаційну сторінку.

Про це повідомили у Міністерстві освіти та науки.

До 7 вересня вступники остаточно матимуть змогу визначитися з вибором міста і за потреби змінити населений пункт на той із запропонованих, де буде зручніше скласти тестування в межах спеціальної сесії.

Після проходження двох етапів підтвердження участі – 10 вересня для учасників з’явиться можливість завантажити запрошення, в якому буде зазначено дату, час і місце проведення тестування.

Спеціальна сесія НМТ відбудеться з 12-16 вересня.

Зазначимо, майже 13 тис. вступників на основі дипломів МС, МБ, ФМБ отримали рекомендації на бюджет.

Нагадаємо, міністр освіти та науки Сергій Шкарлет вважає, що до закладів вищої освіти цьогоріч буде зараховано 95% випускників шкіл.