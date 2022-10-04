З лютого нардеп-колаборант Ковальов отримав виплат понад 200 000 грн, а Тарас Козак – 40 тис., – Bihus

Апарат Верховної Ради спершу повідомив, що Ковальов отримував зарплату, але потім заперечив, що платив після лютого. Втім дані "Єадти" показують, що виплати все ж були.

Після початку великого вторгнення Росії народний депутат-колаборант Олексій Ковальов (уже ліквідований) міг отримати понад 200 000 гривень виплат. З них 170 000 – зарплата депутата, 30 000 – компенсація за проїзд, – майже 20 000 – за оренду житла.

Ще один депутат-втікач Тарас Козак (ОПЗЖ), також міг отримувати виплати після початку повномасштабного вторгнення Росії – понад 40 000 зарплати. Про це йдеться у розслідуванні Bihus.info.

Ці дані журналісти отримали з порталу "Єдата", де розміщено інформацію про публічні кошти державного бюджету. В Апараті Верховної Ради на запити журналістам відповіли двічі, надавши різну інформацію.

"У першій відповіді йшлося про те, що Ковальов отримував зарплатню, виплати за виконання депутатських повноважень, компенсації за проїзд та лікування до травня. В другій відповіді, яку журналісти отримали дещо згодом, вже йшлося про те, що останні нарахування і виплати Ковальову здійснювалися в лютому. При цьому, в обох відповідях йшлося про те, що нардеп від нині забороненої ОПЗЖ Тарас Козак з лютого не отримував взагалі ніяких виплат. Телефоном у Апараті ВР пояснили, що просто усунули неточності і достовірною є інформація з другої відповіді", – йдеться в матеріалі.

Там додали, що Апарат на прохання прокоментувати спробу спотворити надану у відповідь на запити інформацію порекомендував написати ще один інформаційний запит.

Підозрюваний у державній зраді по справі Медведчука Тарас Козак виїхав з України ще в лютому 2021. Розшукується правоохоронними органами.

Ковальов після початку великої війни поїхав у Херсонську область і почав співпрацювати з російською армією. Вмер, за даними депутата Херсонської облради Хланя, наприкінці серпня. Поруч із його тілом була виявлена рушниця.