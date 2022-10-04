Альтернативи членству України в НАТО не існує, – Порошенко

Лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко, який взяв участь у міжнародній безпековій конференції у шведському Вісбі, закликав союзників надати Україні членство в НАТО за прикладом Швеції та Фінляндії. Про це він розповів журналістам за підсумками конференції. Порошенко також зазначив, що українські Збройні сили потребують потужної сучасної зброї, це є найкоротшою дорогою до миру.

"Високий рівень представництва, починаючи від американських учасників і завершуючи балтійськими, скандинавськими країнами, представниками Європарламенту, національних парламентів, Секретаріату НАТО і багатьма іншими, диктує нам необхідність на всіх фронтах просувати українське питання", – пояснив Порошенко.

Він зазначив, що Україна потребує більше зброї.

"Сьогодні ми говорили у Швеції конкретно про, можливо, найкращу у світі артилерійську установку ARCHER, яка зникає з позицій вже за 20 секунд після перших 6–10 пострілів. Про гранатомети Carl Gustaf, системи радіоелектронної боротьби і багато інших позицій", – повідомив Порошенко.

За його словами, більше зброї для ЗСУ пришвидшить мир через перемогу українського війська.

"Ця перемога буде не тільки перемогою українського війська, а перемогою всього Західного світу. Бо Путін у своєму виступі майже не згадував Україну. А 99% уваги приділяв Західному світу, англосаксам, США. Тому це не просто допомога Україні, а спільна інвестиція у спільну перемогу", – заявив Порошенко.

Експрезидент зазначив, що необхідно негайно усунути будь-які перешкоди щодо майбутнього членства України в НАТО. "Жодної альтернативи у світі не існує. Якщо раніше хтось думав, що 5 стаття Північноатлантичної угоди є «парасолькою», яка захищає Західний світ, то сьогодні – і я намагався це донести – якраз Україна є тією «парасолькою» над НАТО, що має врятувати світ від божевільного Путіна. І ніякі повторення Бухарестського саміту або Будапештського меморандуму, коли нам дають недійсні гарантії або кажуть, що двері НАТО відкриті, а насправді тримають їх на замку, ми не приймемо", – наголошує Порошенко.

"Україна заплатила дуже високу ціну за своє право перебувати у НАТО. І шлях до миру йде через поразку Росії. Щоб останній російський солдат покинув українську територію. Спільна європейська стратегія депутінізації Європи та світу полягає у членстві України в НАТО", – вважає Порошенко.

"Якщо раніше мова йшла про План дій щодо членства, я у своєму виступі на цій конференції сказав: все, припиняйте розмови про ПДЧ, ми йдемо технологією, якою йшли країна, яка приймає нас сьогодні – Швеція, а також Фінляндія", – пояснив Порошенко.