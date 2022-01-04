Фото: EPA/UPG Кіліан Мбаппе

У Ванні в рамках 1/16 фіналу Кубка Франції місцевий однойменний клуб Національного дивізіону 2 (четверта за силою та значущістю французька футбольна ліга) приймав гранда світового футболу "Парі Сен-Жермен".

Гості легко та невимушено виграли - 4:0. Хеттриком відзначився Кіліан Мбаппе.

Таким чином, уродженець столиці Франції досяг позначки 200 голів за кар'єру та 150 голів за ПСЖ.

150 - Kylian Mbappé has scored 150 goals with Paris in all competitions, netting already more than 200 goals in his career (150 with Paris, 27 with Monaco and 24 with 🇫🇷). Symbolic. #VOCPSG pic.twitter.com/TijaDYR2a4 — OptaJean (@OptaJean) January 3, 2022

Нагадаємо, Кіліан перейшов до "ПСЖ" із "Монако" у 2017 році. Контракт нападника з парижанами розрахований до закінчення нинішнього сезону.

У поточному сезоні Мбаппе взяв участь у 17 матчах французької Ліги 1, забив 9 голів і віддав 8 результативних передач. Також на його рахунку 4 голи в шести матчах у Лізі чемпіонів та 5 голів у двох іграх Кубка Франції.

Огляд матчу "Ванн" - "ПСЖ".