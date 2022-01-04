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Одним махом два ювілеї: Мбаппе забив 200-й гол у кар'єрі і 150-й за "ПСЖ"

Паризький клуб вийшов у 1/8 фіналу Кубка Франції.

Кіліан Мбаппе
Фото: EPA/UPG
Кіліан Мбаппе

У Ванні в рамках 1/16 фіналу Кубка Франції місцевий однойменний клуб Національного дивізіону 2 (четверта за силою та значущістю французька футбольна ліга) приймав гранда світового футболу "Парі Сен-Жермен".

Гості легко та невимушено виграли - 4:0. Хеттриком відзначився Кіліан Мбаппе.

Таким чином, уродженець столиці Франції досяг позначки 200 голів за кар'єру та 150 голів за ПСЖ.

Нагадаємо, Кіліан перейшов до "ПСЖ" із "Монако" у 2017 році. Контракт нападника з парижанами розрахований до закінчення нинішнього сезону.

У поточному сезоні Мбаппе взяв участь у 17 матчах французької Ліги 1, забив 9 голів і віддав 8 результативних передач. Також на його рахунку 4 голи в шести матчах у Лізі чемпіонів та 5 голів у двох іграх Кубка Франції.

Огляд матчу "Ванн" - "ПСЖ".

Григорій МухінГригорій Мухін
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