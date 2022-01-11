"Челсі" запропонував €4 млн за свого ж гравця, відданого в оренду

"Челсі" продовжує переговори з "Ліоном" про повернення з оренди захисника Емерсона.

Лондонський клуб запропонував французам близько €4 млн за дострокове повернення футболіста збірної Італії, повідомляє championat.com. "Ліон" поки що не відповів, проте раніше вже відхилив дві пропозиції "Челсі". Перебіг перемовин складний.

До цього "Челсі" не зміг домовитися з "Евертоном" про оренду захисника Луки Діня. "Іриски" хочуть здійснити повноцінний продаж французького гравця. Повідомлялося, що Дінь близький до переходу в "Астон Віллу".

"Челсі", який виступає на чотирьох фронтах, намагається знайти заміну лівому захиснику Бену Чілвеллу, який через травму вибув до кінця сезону.

Цього сезону 27-річний Емерсон забив гол і віддав гольову передачу в 16 матчах французької Ліги 1. Контракт захисника з "Челсі" спливає у 2024 році.