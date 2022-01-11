Дві білоруські лижниці заявили, що влада не пускає їх на Олімпіаду-2022 через підтримку опозиції

Білоруські лижниці Світлана Андріюк та Дар'я Долідович заявили, що влада країни не пускає їх на Олімпіаду-2022 у Пекіні через підтримку опозиційних сил, повідомляє championat.com з посиланням на Reuters.

Андріюк і Долідович заборонили виступати у кваліфікаційних змаганнях на Олімпіаду, і вони не мали можливості відібратися на Ігри.

"Вони (спортивні чиновники Білорусі. – LB.ua) дослівно звинуватили мене в тому, що я підтримую опозицію. Я не хочу бути тут. Я планую виїхати до Польщі, бо жити тут неможливо", - заявила Андріюк.

"Я не зробила нічого, що могло б виправдати дискваліфікацію та деактивацію мого коду FIS", - додала Долідович.

Зимові Олімпійські ігри-2022 відбудуться з 4 по 20 лютого.