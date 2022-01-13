У Путіна відповіли на слова Зеленського про необхідність домовлятися в "нормандському форматі"
У Путіна відповіли на слова Зеленського про необхідність домовлятися в "нормандському форматі"
З бази 5-ої танкової бригади в Улан-Уде на потягах масово відправляють військові машини і озброєння, – CIT
З бази 5-ої танкової бригади в Улан-Уде на потягах масово відправляють військові машини і озброєння, – CIT
Директорку україномовного театру «Арабески» зняли з конкурсу Харківського російського драмтеатру нібито за незнання української
Директорку україномовного театру «Арабески» зняли з конкурсу Харківського російського драмтеатру нібито за незнання української
Надійшло повідомлення про "замінування" чотирьох станцій метро у Києві, вибухівки не виявили (оновлено)
Надійшло повідомлення про "замінування" чотирьох станцій метро у Києві, вибухівки не виявили (оновлено)
Росія пригрозила перейти до "режиму контрзагроз" у разі відмови НАТО від "гарантій безпеки"
Росія пригрозила перейти до "режиму контрзагроз" у разі відмови НАТО від "гарантій безпеки"
«Де мій дім?» Як у Києві забудовник та НАН знесли гуртожиток, а мешканці опинилися на вулиці
«Де мій дім?» Як у Києві забудовник та НАН знесли гуртожиток, а мешканці опинилися на вулиці
НАТО закликало Росію вивести свої війська з України, Грузії і Молдови
НАТО закликало Росію вивести свої війська з України, Грузії і Молдови
Порошенко повернеться в Україну вранці 17 січня на рейсі з Варшави
Порошенко повернеться в Україну вранці 17 січня на рейсі з Варшави
До Росії доправлено першу партію ковбаси з ОРДЛО
До Росії доправлено першу партію ковбаси з ОРДЛО
ГоловнаКультура

На підтримку режисера Євгена Лавренчука виступили Коаліція дієвців культури, PEN Ukraine та Українська гільдія режисерів

Підписанти листів висловлюють протест проти можливості його екстрадиції до Російської Федерації.

На підтримку режисера Євгена Лавренчука виступили Коаліція дієвців культури, PEN Ukraine та Українська гільдія режисерів

Ініційований Коаліцією дієвців культури лист на підтримку Євгена Лавренчука зібрав близько 300 підписів митців, громадських діячів, менеджерів культури. Підписанти висловлюють свій протест проти можливості екстрадиції режисера до Російської Федерації та вимагають від урядових структур та правозахисних організацій зробити все належне задля того, аби унеможливити цю видачу. 

Подібні листи ініціювали PEN Ukraine та Українська гільдія режисерів; Міністерство культури також надіслало листи Міністерствам культури та юстиції Італії. 

Нагадаємо, український театральний режисер Євген Лавренчук утримується в італійському СІЗО у зв’язку із запитом Росії про його екстрадицію до РФ. Відомо, що Євгена звинувачують у фінансових порушеннях, які він начебто скоїв на території Росії. Деталей наразі немає.

Євген Лавренчук – український театральний режисер, із 2018 до березня 2021 року був головним режисером Одеського національного академічного театру опери та балету. Лауреат державної театральної премії України ім. Леся Курбаса за постановку опери «La Traviata» Дж. Верді. Організатор численних професійних конференцій та форумів (зокрема, Всеукраїнського оперного форуму Opera Ua), засновник і керівник «Першої української школи театру і кіно». Свого часу Євген навчався у Москві на курсі Романа Віктюка. Був засновником Польського театру в Москві. Повернувся в Україну в 2015 році через етичну неможливість працювати на території держави-агресора. Наприкінці 2020 року отримав контракт на роботу у Тель-Авіві. 

Ксенія БілашКсенія Білаш, редакторка відділу "Культура"
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , , , ,
Читайте також