Український фільм "Магда" визнано найкращою драмою на Будапештського кінофестивалю

Український фільм «Магда» режисера Дениса Соболєва визнали найкращою драмою Будапештського кінофестивалю.

Про це повідомили на сторінці Ganza Film у фейсбуці.

Це історична драма про німкеню Магду Хоманн, яка закохалась в українського солдата за часів Першої світової війни і приїхала з ним в Україну.

В основі історичної драми лежить повість Сергія Сай-Боднара та Петера Хоманна "Любов і муки Магди Хоманн". Сюжет повісті розгортається паралельно в декількох періодах й охоплює століття європейської історії. На прикладі долі німецької дівчини Магди Хоманн, яка через кохання зазнала горя, поневірянь і опинилася у таборах ГУЛАГу, показано, як світові війни ламають людські життя.

Фото: facebook.com/ganza.film

Головні ролі у фільмі зіграли Дар’я Творонович, Роман Покровський, Юрій Висоцький, Олег Москаленко.

Прем’єра історичної драми "Магда" в Україні відбудеться восени 2022 року.

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