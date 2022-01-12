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У Національній філармонії пройде концерт «Український Квінтет» з музикою композиторів трьох поколінь

Звучатимуть твори Бориса Лятошинського, Валентина Сильвестрова та Вікторії Польової.

У Національній філармонії пройде концерт «Український Квінтет» з музикою композиторів трьох поколінь

18 січня у Національній філармонії України відбудеться проєкт «Український Квінтет. Концерт-презентація». Звучатимуть твори українських композиторів трьох поколінь – Бориса Лятошинського, Валентина Сильвестрова та Вікторії Польової. Також відбудеться презентація записанного музикантами компакт диску на лейблі Naxos Records.

До виконавців «Українського Квінтету» входять Ірина Стародуб (фортепіано), Богдана Півненко (скрипка), Тарас Яропуд (скрипка), Катерина Супрун (альт), Юрій Погорецький (віолончель). Ідейна вдохновителька проекту скрипалька Богдана Півненко розповідає про один з творів, які звучатимуть на концерті: «Фортепіанний квінтет Сильвестров написав, коли вчився у Лятошинського, вони готували цей квінтет на всесоюзний конкурс композиторів. Його рознесли у Спілці композиторів УРСР, Лятошинського викликали на килим в обком партії, газета «Правда» написала на цілу сторінку звинувачувальну статтю про те, які кадри готує Лятошинський. Через цей квінтет Сильвестров був заборонений на багато років.» 

Продюсери проекту: Дмитро Яблонський, Тетяна Швед (Безкоровайна). Концерт-презентація відбудеться за підтримки S.T. ART Foundation.

Нагадаємо, у грудні 2021 року Національна філармонія розпочала цикл концертів «Київська музика. XX-XXI століття».

Ксенія БілашКсенія Білаш, редакторка відділу "Культура"
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