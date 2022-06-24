Кіченок та Остапенко вийшли в півфінал турніру WTA в Істборні

Україно-латвійський дует за два кроки від другого поспіль титулу в парному розряді.

У чвертьфіналі турніру WTA 500 в курортному Істборні (Великобританія) у парному розряді дует українки Людмили Кіченок і латвійки Олени Остапенко обіграв тандем господарок турніру Гаррієт Дарт і Гезер Вотсон- 4:6, 6:1, 10:3.

Матч тривав 79 хвилин, протягом яких Кіченок і Остапенко зробили п'ять ейсів і допустили 3 подвійні помилки.

У півфіналі українка та латвійка зіграють з китаянками Іфань Сюй і Чжаосюань Ян.

Нагадаємо, минулого тижня Кіченок і Остапенко стали чемпіонками турніру WTA 250 в Бірмінгемі.