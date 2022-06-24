Європарламент ухвалив резолюцію щодо надання Україні статусу кандидата в члени ЄС
Європарламент ухвалив резолюцію щодо надання Україні статусу кандидата в члени ЄС
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
Документи про освіту інтегрують у Дію
Документи про освіту інтегрують у Дію
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Микола Бєлєсков: Росіяни бояться, це правда. Не мають сил, щоб робити кидки, і бояться їх робити
Микола Бєлєсков: Росіяни бояться, це правда. Не мають сил, щоб робити кидки, і бояться їх робити
Окупанти почали війну на виснаження, – Маляр
Окупанти почали війну на виснаження, – Маляр
На Вінниччині лісничі знайшли ворожу крилату ракету "Калібр", збиту засобами ППО
На Вінниччині лісничі знайшли ворожу крилату ракету "Калібр", збиту засобами ППО
За добу через фонд Притули назбирали на два з трьох Байрактарів
За добу через фонд Притули назбирали на два з трьох Байрактарів
У тимчасово окупованому Скадовську пролунали вибухи, - мер Яковлев
У тимчасово окупованому Скадовську пролунали вибухи, - мер Яковлев
ГоловнаСпорт

Кіченок та Остапенко вийшли в півфінал турніру WTA в Істборні

Україно-латвійський дует за два кроки від другого поспіль титулу в парному розряді.

Кіченок та Остапенко вийшли в півфінал турніру WTA в Істборні
Людмила Кіченок та Олена Остапенко
Фото: j48tennis.net

У чвертьфіналі турніру WTA 500 в курортному Істборні (Великобританія) у парному розряді дует українки Людмили Кіченок і латвійки Олени Остапенко обіграв тандем господарок турніру Гаррієт Дарт і Гезер Вотсон- 4:6, 6:1, 10:3.

Матч тривав 79 хвилин, протягом яких Кіченок і Остапенко зробили п'ять ейсів і допустили 3 подвійні помилки.

У півфіналі українка та латвійка зіграють з китаянками Іфань Сюй і Чжаосюань Ян.

Нагадаємо, минулого тижня Кіченок і Остапенко стали чемпіонками турніру WTA 250 в Бірмінгемі.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також