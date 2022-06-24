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Сіренко продав на благодійному аукціоні свій чемпіонський пояс WBC Asia

Владислав виручив ₴70 тисяч.

Сіренко продав на благодійному аукціоні свій чемпіонський пояс WBC Asia
Владислав Сіренко
Фото: facebook.com/b1boxing

Непереможений український боксер-супертяж Владислав Сіренко (19-0, 18 КО) продав на благодійному аукціоні свій чемпіонський пояс WBC Asia за 70 000 гривень, повідомляється у Facebook.

Переможець аукціону – компанія "Розетка" - вже перерахувала кошти на рахунок 18-річного В'ячеслава Ялова із села Верхньоторецьке (Донецька область), в якого на руках від травм, отриманих в результаті вибуху снаряда, померла мати.

Зараз В'ячеслав сам турбується про своїх молодших братиків – Данила і Тимура та сестричок - Ніколетти та Олівії. Старший брат взяв над ними офіційну опіку. Мріє купити житло для того, щоб діти мали другий дім і почали життя спочатку.

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