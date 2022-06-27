Бразильський півзахисник "Шахтаря" Маркос Антоніо опублікував пост в Instagram, де попрощався з донецьким клубом.

"Прощання ніколи не буває легким, але щоб один цикл почався, інший повинен закінчитися. Сьогодні я прощаюся з "Шахтарем". Я носив футболку цього клубу 3 роки, я просто маю подякувати йому за все. Ти – частина моєї історії.

Дякую всім, хто взяв участь у моїй подорожі. Також дякую українцям, які так добре мене прийняли. Тепер я поїду до нових випробувань, але не забуду все, що прожив з тобою. Велика подяка", - написав Антоніо, опублікувавши відео з гри за "Шахтар".

Зазначимо, що 22-річний футболіст вирішив не виступати за "гірників" під час повномасштабної війни України з РФ.

Найближчим часом бразилець підпише контракт із римським "Лаціо".