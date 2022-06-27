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Десята ракетка світу жертвуватиме €100 українцям за кожен ейс на Wimbledon

Травяний Grand Slam стартував сьогодні.

Десятка ракетка світу Хуберт Хуркач у себе в Twitter заявив, що проведе благодійну акцію на Wimbledon, до якого не допустили росіян і білорусів.

"Хочу проанонсувати, що сьогодні я починаю за кожен ейс, який вдасться мені на Wimbledon, жертвувати по 100 євро на підтримку людей України. Сподіваюся, моя подача працюватиме як треба", - написав польський тенісист.

Минулого сезону Хуркач дійшов до півфіналу Відкритого чемпіонату Великої Британії і виконав на турнірі 54 ейси.

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