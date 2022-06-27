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Гравець з українським корінням став кращим в плей-оф Кубка Стенлі-2022

У Кейла Макара навіть українське прізвище.

Гравець з українським корінням став кращим в плей-оф Кубка Стенлі-2022
Кейл Макар
Фото: championat.com

23-річний захисник переможців Кубка Стенлі-2022 "Колорадо Евеланш" Кейл Макар був визнаний найціннішим гравцем плей-оф НХЛ.

За 20 матчів Макар набрав 29 (8+21) очок і мав показник корисності +7. В середньому за матч Кейл проводив на льоду 27,4 хвилини.

Також Макар встановив рекорд 21-го століття за очками серед захисників у плей-оф. За всю історію більше набирали лише Пол Коффі (37 очок в 18 матчах, 1985 рік), Браян Ліч (34 очок у 23 матчах у 1994 році) та Ел Маккініс (31 очко в 22 матчах, 1989 рік).

Відзначимо, що у гравця українське коріння по батьківській лінії, а його прізвище поширене на заході України.

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