Перехоплення СБУ: окупанти вражені можливостями нового озброєння ЗСУ
Перехоплення СБУ: окупанти вражені можливостями нового озброєння ЗСУ
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Прикладна кацапологія
Прикладна кацапологія
Олександр Корнієнко: «Рада не буде розглядати питання миру та війни дистанційно»
Олександр Корнієнко: «Рада не буде розглядати питання миру та війни дистанційно»
Орден Почесного легіону для Ліни Костенко. Фоторепортаж
Орден Почесного легіону для Ліни Костенко. Фоторепортаж
СБУ повідомила підозри майже всьому топкерівництву Держпродспоживслужби
СБУ повідомила підозри майже всьому топкерівництву Держпродспоживслужби
Російські окупанти готуються до масової депортації жителів Херсонщини, - Хлань
Російські окупанти готуються до масової депортації жителів Херсонщини, - Хлань
Росія атакувала два найбільших університети Миколаєва (оновлено)
Росія атакувала два найбільших університети Миколаєва (оновлено)
​Росія вчинила ракетну атаку на Вінницю. Є загиблі та поранені (оновлено)
​Росія вчинила ракетну атаку на Вінницю. Є загиблі та поранені (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Україна закликає банки США та Європи розірвати зв’язки з компаніями, які торгують російською нафтою, - Устенко

Така співпраця кредитує воєнні злочини РФ.

Україна закликає банки США та Європи розірвати зв’язки з компаніями, які торгують російською нафтою, - Устенко
Фото: landlord.ua

Радник Президента України з економічних питань Олег Устенко звернувся до банкірів США та ЄС, зокрема до Джеймі Даймона з JPMorgan Chase і Ноеля Квінна з HSBC, із проханням припинити фінансування компаній, які торгують російською нафтою та продають акції підтримуваних державою нафтогазових груп «Газпром» і «Роснєфть».

Про це йдеться у статті британського видання Financial Times.

У листах, які були надіслані цього тижня до фінустанов, включно з Citigroup і Crédit Agricole, банки звинувачено у «затягуванні» війни шляхом надання кредитів компаніям, які постачають російську нафту, і повідомляється, що їм буде заблоковано участь у повоєнній відбудові України.

У коментарі для Financial Times Олег Устенко заявив, що Україна має намір подати позов проти банків у Міжнародний кримінальний суд після закінчення війни, а українські спецслужби продовжують збирати інформацію про фінансові установи, які підтримують торгівлю російським паливом.

«На мій погляд, вони скоюють воєнні злочини, тому що допомагають режиму Путіна таким чином і підтримують його режим», – сказав він, наголошуючи, що російські доходи від нафти й газу йдуть на закупівлю ракет, які використовуються проти мирних українців.

Підрозділи управління активами HSBC і Crédit Agricole володіють акціями «Газпрому» та «Роснєфті», російських державних нафтогазових компаній. Згідно з листами, Citigroup дає кредити російському нафтогазовому гіганту «Лукойл» і компанії Vitol, яка торгує російською нафтою.

JPMorgan продовжує кредитні лінії Vitol, а його інвестиційний траст Russian Securities володіє частками «Газпрому», «Сбербанку» та «Роснєфті», які в листі описані як одні з найважливіших економічних активів Кремля.

Радник Президента надав особливої уваги JPMorgan після того, як компанія опублікувала аналітичну записку з попередженням про те, що спроби запровадити обмеження ціни на російську нафту можуть підняти її рівень у світі до «космічних 380 доларів за барель».

У коментарі Джеймі Даймону Устенко зазначив, що ця аналітична записка була «нагнітанням паніки, заснованим на неякісному аналізі», а також поскаржився, що в ній ситуація в Україні названа «кризою», а не російським вторгненням.

Натомість, JPMorgan наголосила, що відіграє активну роль у впровадженні західних санкцій.

«Керування цими санкціями, які постійно доповнюються, було величезною справою для всіх світових фінансових установ, які швидко й старанно запровадили багатосторонні санкції проти великих банків Росії, її Центрального банку, компаній та окремих осіб», – зазначила у своїй заяві компанія.

Повідомляється, що Citigroup і Crédit Agricole прямо не відповіли на коментарі Олега Устенка, але повторили свої попередні заяви про призупинення та згортання діяльності в Росії. HSBC відмовився від коментарів. Проте, і HSBC і Citigroup ведуть переговори з потенційними покупцями своїх місцевих компаній.

Видання інформує, що у приватному порядку банкіри зазначили, що через санкції було неможливо позбутися частини їхніх російських активів. Компанія Vitol заявила, що після вторгнення скоротила свій російський нафтовий бізнес на 80% і що всі обсяги, які залишилися, відповідають західним санкціям, які були розроблені для того, щоб російська нафта надходила.

Крім того, українська громада в Оттаві завтра виступить проти "небезпечного прецеденту" передачі Росії турбін Канадою.

Також, за повідомленням Bloomberg, Євросоюз розглядає можливість зняття санкцій з деяких росіян.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , , , ,
Читайте також