Україна закликає банки США та Європи розірвати зв’язки з компаніями, які торгують російською нафтою, - Устенко

Радник Президента України з економічних питань Олег Устенко звернувся до банкірів США та ЄС, зокрема до Джеймі Даймона з JPMorgan Chase і Ноеля Квінна з HSBC, із проханням припинити фінансування компаній, які торгують російською нафтою та продають акції підтримуваних державою нафтогазових груп «Газпром» і «Роснєфть».

Про це йдеться у статті британського видання Financial Times.

У листах, які були надіслані цього тижня до фінустанов, включно з Citigroup і Crédit Agricole, банки звинувачено у «затягуванні» війни шляхом надання кредитів компаніям, які постачають російську нафту, і повідомляється, що їм буде заблоковано участь у повоєнній відбудові України.

У коментарі для Financial Times Олег Устенко заявив, що Україна має намір подати позов проти банків у Міжнародний кримінальний суд після закінчення війни, а українські спецслужби продовжують збирати інформацію про фінансові установи, які підтримують торгівлю російським паливом.

«На мій погляд, вони скоюють воєнні злочини, тому що допомагають режиму Путіна таким чином і підтримують його режим», – сказав він, наголошуючи, що російські доходи від нафти й газу йдуть на закупівлю ракет, які використовуються проти мирних українців.

Підрозділи управління активами HSBC і Crédit Agricole володіють акціями «Газпрому» та «Роснєфті», російських державних нафтогазових компаній. Згідно з листами, Citigroup дає кредити російському нафтогазовому гіганту «Лукойл» і компанії Vitol, яка торгує російською нафтою.

JPMorgan продовжує кредитні лінії Vitol, а його інвестиційний траст Russian Securities володіє частками «Газпрому», «Сбербанку» та «Роснєфті», які в листі описані як одні з найважливіших економічних активів Кремля.

Радник Президента надав особливої уваги JPMorgan після того, як компанія опублікувала аналітичну записку з попередженням про те, що спроби запровадити обмеження ціни на російську нафту можуть підняти її рівень у світі до «космічних 380 доларів за барель».

У коментарі Джеймі Даймону Устенко зазначив, що ця аналітична записка була «нагнітанням паніки, заснованим на неякісному аналізі», а також поскаржився, що в ній ситуація в Україні названа «кризою», а не російським вторгненням.

Натомість, JPMorgan наголосила, що відіграє активну роль у впровадженні західних санкцій.

«Керування цими санкціями, які постійно доповнюються, було величезною справою для всіх світових фінансових установ, які швидко й старанно запровадили багатосторонні санкції проти великих банків Росії, її Центрального банку, компаній та окремих осіб», – зазначила у своїй заяві компанія.

Повідомляється, що Citigroup і Crédit Agricole прямо не відповіли на коментарі Олега Устенка, але повторили свої попередні заяви про призупинення та згортання діяльності в Росії. HSBC відмовився від коментарів. Проте, і HSBC і Citigroup ведуть переговори з потенційними покупцями своїх місцевих компаній.

Видання інформує, що у приватному порядку банкіри зазначили, що через санкції було неможливо позбутися частини їхніх російських активів. Компанія Vitol заявила, що після вторгнення скоротила свій російський нафтовий бізнес на 80% і що всі обсяги, які залишилися, відповідають західним санкціям, які були розроблені для того, щоб російська нафта надходила.

Крім того, українська громада в Оттаві завтра виступить проти "небезпечного прецеденту" передачі Росії турбін Канадою.

Також, за повідомленням Bloomberg, Євросоюз розглядає можливість зняття санкцій з деяких росіян.