Слова про збір мільйонної армії є результатом непорозуміння, - Резніков
Слова про збір мільйонної армії є результатом непорозуміння, - Резніков
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Росіяни обстріляли ракетами місто Дніпро, є загиблі та поранені
Росіяни обстріляли ракетами місто Дніпро, є загиблі та поранені
Шойгу наказав окупантам атакувати Україну на всіх напрямках
Шойгу наказав окупантам атакувати Україну на всіх напрямках
16 липня запрацювали нові норми мовного закону, передбачені штрафи
16 липня запрацювали нові норми мовного закону, передбачені штрафи
Прикладна кацапологія
Прикладна кацапологія
Російські окупанти готуються до масової депортації жителів Херсонщини, - Хлань
Російські окупанти готуються до масової депортації жителів Херсонщини, - Хлань
​Помічницю гаулятера з Херсона посадили на п'ять років
​Помічницю гаулятера з Херсона посадили на п'ять років
​Китай продає Росії товари, необхідні їй для продовження війни проти України, – WSJ
​Китай продає Росії товари, необхідні їй для продовження війни проти України, – WSJ
ГоловнаСуспільствоВійна

За минулу добу знищено 160 російських окупантів

Найбільших втрат окупанти зазнали на Бахмутському напрямку.

За минулу добу знищено 160 російських окупантів
Розбитий Т-64БВ

З початку повномасштабного вторгнення окупаційні війська Російської Федерації втратили 38 300 військовослужбовців.

Про це повідомляє пресслужба Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати Росії на 17 липня орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 38 300 (+160) осіб ліквідовано;
  • танків - 1684 (+7);
  • бойових броньованих машин - 3879 (+5);
  • артилерійських систем - 846 (+0);
  • РСЗВ - 248 (+1);
  • засоби ППО - 110 (+1);
  • літаків - 220 (+0);
  • вертольотів - 188 (+0);
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня - 688 (+1);
  • крилаті ракети - 166 (+4);
  • Кораблі / катери - 15 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2746 (+1);
  • спеціальної техніки - 68 (+0).

Російські війська за минулу добу зазнали найбільших втрат на Бахмутському напрямку.

Нагадаємо, що ЗСУ 16 липня відбили наступ ворога біля Івано-Дар’ївки і Верхньокам’янки на Донбасі.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також