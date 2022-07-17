За минулу добу знищено 160 російських окупантів

З початку повномасштабного вторгнення окупаційні війська Російської Федерації втратили 38 300 військовослужбовців.
Про це повідомляє пресслужба Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати Росії на 17 липня орієнтовно склали:
- особового складу - близько 38 300 (+160) осіб ліквідовано;
- танків - 1684 (+7);
- бойових броньованих машин - 3879 (+5);
- артилерійських систем - 846 (+0);
- РСЗВ - 248 (+1);
- засоби ППО - 110 (+1);
- літаків - 220 (+0);
- вертольотів - 188 (+0);
- безпілотників оперативно-тактичного рівня - 688 (+1);
- крилаті ракети - 166 (+4);
- Кораблі / катери - 15 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2746 (+1);
- спеціальної техніки - 68 (+0).
Російські війська за минулу добу зазнали найбільших втрат на Бахмутському напрямку.
Нагадаємо, що ЗСУ 16 липня відбили наступ ворога біля Івано-Дар’ївки і Верхньокам’янки на Донбасі.