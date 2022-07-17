За минулу добу знищено 160 російських окупантів

Найбільших втрат окупанти зазнали на Бахмутському напрямку.

LB.ua в Google News

З початку повномасштабного вторгнення окупаційні війська Російської Федерації втратили 38 300 військовослужбовців.

Про це повідомляє пресслужба Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати Росії на 17 липня орієнтовно склали:

особового складу - близько 38 300 (+160) осіб ліквідовано;

танків - 1684 (+7);

бойових броньованих машин - 3879 (+5);

артилерійських систем - 846 (+0);

РСЗВ - 248 (+1);

засоби ППО - 110 (+1);

літаків - 220 (+0);

вертольотів - 188 (+0);

безпілотників оперативно-тактичного рівня - 688 (+1);

крилаті ракети - 166 (+4);

Кораблі / катери - 15 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн - 2746 (+1);

спеціальної техніки - 68 (+0).

Російські війська за минулу добу зазнали найбільших втрат на Бахмутському напрямку.

Нагадаємо, що ЗСУ 16 липня відбили наступ ворога біля Івано-Дар’ївки і Верхньокам’янки на Донбасі.