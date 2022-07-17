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​Військові РФ обстріляли ракетами Харків і область, постраждала жінка

Виникли пожежі у виробничих будівлях, загорілося авто.

​Військові РФ обстріляли ракетами Харків і область, постраждала жінка
Фото: ДСНС України Харківської області у Facebook

Сьогодні, близько третьої години ночі, в Київському районі Харкова унаслідок влучання двох ракет сталося загоряння одного з поверхів у п’ятиповерховій виробничої будівлі.

Про це повідомив у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, постраждала 59-річна жінка, вона госпіталізована до лікувальної установи.

Фото: ДСНС України Харківської області у Facebook

Також ворог вночі інтенсивно обстрілював Дергачівську громаду. Унаслідок обстрілу виникали пожежі на виробничих будівлях, горів автомобіль.

Фото: ДСНС України Харківської області у Facebook

У Чкаловській громаді Чугуївського району внаслідок обстрілу окупантів горів дах приватного будинку. Постраждалих немає.

Нагадаємо, бойові дії на Харківщині тривають. Ворог намагається утримати зайняті позиції, перегруповується, веде повітряну розвідку. Гарячим залишається Ізюмський напрямок, де наші ЗСУ не пропускають ворога та не втрачають свої позиції. 

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