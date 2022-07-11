Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте відвідав Ірпінь

Він перебуває з робочим візитом в Україні.

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте перебуває з робочим візитом в Україні.

Про це повідомив міський голова Ірпеня Олександр Маркушин у Telegram.

Нідерландський прем'єр вже відвідав Ірпінь.

"Щойно спілкувався з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте, який в рамках робочого візиту в Україну відвідав Ірпінь", – написав Маркушин.

Фото: ТГ Олександра Маркушина

Міський голова передав йому презентацію руйнувань міста та попросив допомоги у відбудові зруйнованого житла, шкіл та дитсадків.

"Подякував пану Рютте за вагому підтримку України та українців", – завершив повідомлення очільник Ірпеня.

Нагадаємо, президент Індонезії та прем'єр-міністр Австралії вже відвідували Ірпінь.

Раніше міністр закордонних справ Кулеба заявляв, що Німеччина і Нідерланди були найбільшими скептиками щодо надання Україні статусу кандидата в члени ЄС.