Рада внесла зміни до бюджету та пропонує звільнити від кредитів на втрачене майно. Список ухвалених рішень

Верховна Рада України на засіданні 9 липня ухвалила зміни до бюджету, та пропонує звільнити від сплати кредитів на житло та авто, що втрачені через війну.

Про це у ТГ повідомив народний депутат фракції «Голос» Ярослав Железняк.

Зокрема, парламент ухвалив такі рішення:

7525 - розширення переліку виключень дії ЗУ "Про публічні закупівлі" на закупівлі послуг, які необхідні для здійснення управління державним боргом та гарантованим державою боргом // в цілому (279)

7523 - зміни до Державного Бюджету з збільшенням видаткової частини на +80,9 млрд. грн. // в цілому (244)

7441-1 призупинення виплат по кредитам та/або списання кредиту фізосіб, хто взяв кредит на купівлю квартири чи машини, але втратив їх через бойові дії чи окупацію // за основу (283)

4265 - державна реєстрація геномної інформації людини // в цілому (256)

6485 - створення умов для запровадження комплексної термомодернізації будівель // в цілому (276)

5339 - удосконалення механізму регулювання викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря // в цілому (255)

7255 - вдосконалюються існуючі механізми захисту цивільного населення і територій в умовах війни // в цілому (283)

5323 - посилення інституційної підтримки регіонального розвитку // в цілому (241)

7426 - спрощення бюджетних процедур в умовах воєнного стану для прийняття управлінських рішень органами місцевого самоврядування // в цілому (268)

7436-д - удосконалення кримінального законодавства в частині врегулювання процедури обміну обвинувачених, засуджених осіб як військовополонених // за основу (290)

Нагадаємо, що перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко розраховує, що парламент до кінця 2022 року ухвалить закони, необхідні Україні для початку переговорів про вступ до ЄС.