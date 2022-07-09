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Рада внесла зміни до бюджету та пропонує звільнити від кредитів на втрачене майно. Список ухвалених рішень

Закони стосуються життя країни в умовах воєнного стану.

Рада внесла зміни до бюджету та пропонує звільнити від кредитів на втрачене майно. Список ухвалених рішень
Фото: rada.gov.ua

Верховна Рада України на засіданні 9 липня ухвалила зміни до бюджету, та пропонує звільнити від сплати кредитів на житло та авто, що втрачені через війну. 

Про це у ТГ повідомив народний депутат фракції «Голос» Ярослав Железняк.

Зокрема, парламент ухвалив такі рішення:

  • 7525 - розширення переліку виключень дії ЗУ "Про публічні закупівлі" на закупівлі послуг, які необхідні для здійснення управління державним боргом та гарантованим державою боргом // в цілому (279)
  • 7523 - зміни до Державного Бюджету з збільшенням видаткової частини на +80,9 млрд. грн. // в цілому (244)
  • 7441-1 призупинення виплат по кредитам та/або списання кредиту фізосіб, хто взяв кредит на купівлю квартири чи машини, але втратив їх через бойові дії чи окупацію // за основу (283)
  • 4265 - державна реєстрація геномної інформації людини // в цілому (256)
  • 6485 - створення умов для запровадження комплексної термомодернізації будівель // в цілому (276)
  • 5339 - удосконалення механізму регулювання викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря // в цілому (255)
  • 7255 - вдосконалюються існуючі механізми захисту цивільного населення і територій в умовах війни // в цілому (283)
  • 5323 - посилення інституційної підтримки регіонального розвитку // в цілому (241)
  • 7426 - спрощення бюджетних процедур в умовах воєнного стану для прийняття управлінських рішень органами місцевого самоврядування // в цілому (268)
  • 7436-д - удосконалення кримінального законодавства в частині врегулювання процедури обміну обвинувачених, засуджених осіб як військовополонених // за основу (290)

Нагадаємо, що перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко розраховує, що парламент до кінця 2022 року ухвалить закони, необхідні Україні для початку переговорів про вступ до ЄС.

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