Смертельна ДТП на Кіровоградщині: суд арештував водія-поліцейського на два місяці

Суд помістив під арешт без права внесення застави правоохоронця, який скоїв смертельну ДТП на Кіровоградщині.
Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.
Встановлено, що водій перебував у стані алкогольного сп’яніння – прилад Drager показав вміст алкоголю у видихуваному повітрі 1,29 проміле.
Правоохоронцю повідомлено про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху у стані алкогольного сп'яніння, що спричинило загибель кількох осіб (ч. 4 ст. 286-1 ККУ).
Нагадаємо, у ніч на неділю, 25 червня, на Кіровоградщині у ДТП загинули три 16-річні дівчини, за кермом був п’яний поліцейський. Винуватця аварії затримали.