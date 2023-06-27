Смертельна ДТП на Кіровоградщині: суд арештував водія-поліцейського на два місяці

Через аварію 25 червня поблизу селища Новгородка на Кіровоградщині загинули троє 17-річних дівчат.

Суд помістив під арешт без права внесення застави правоохоронця, який скоїв смертельну ДТП на Кіровоградщині.

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

Встановлено, що водій перебував у стані алкогольного сп’яніння – прилад Drager показав вміст алкоголю у видихуваному повітрі 1,29 проміле.

Правоохоронцю повідомлено про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху у стані алкогольного сп'яніння, що спричинило загибель кількох осіб (ч. 4 ст. 286-1 ККУ).

Нагадаємо, у ніч на неділю, 25 червня, на Кіровоградщині у ДТП загинули три 16-річні дівчини, за кермом був п’яний поліцейський. Винуватця аварії затримали.