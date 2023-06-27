Керівника апарату голови Одеської ОВА підозрюють у розкраданні понад 7 млн грн на будівництві селищних лікарень

СБУ встановила, що до схеми також причетний радник мера Вишневого Київської області.

СБУ заявила про викриття високопосадовця Одеської ОВА на розкраданні понад 7 млн грн на будівництві селищних лікарень.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

“Служба безпеки ліквідувала масштабну схему розкрадання бюджетних грошей, виділених на будівництво нових медзакладів в Одеській області. Зловмисники привласнили майже 7,5 млн грн державних коштів і зірвали зведення 6 амбулаторій у віддалених селищах регіону”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що до організації оборудки причетний діючий керівник апарату голови Одеської обласної військової адміністрації.

За даними з відкритих джерел, керівником апарату голови Одеської обласної військової адміністрації є Микола Бішляга.

За даними СБУ, до незаконної діяльності він залучив столичну будівельну компанію, яка підконтрольна його приятелю – чинному раднику міського голови Вишневого на Київщині.

Як встановило слідство, у 2020 році за «сприяння» одеського чиновника саме це підприємство одержало перемогу у тендері на зведення медичних установ у південному регіоні. Відповідно до укладеного договору підрядники мали побудувати 6 нових селищних амбулаторій на Одещині. На реалізацію цього проєкту компанія отримала аванс з держбюджету 16,9 млн грн.

За матеріалами справи, учасники оборудки розікрали майже половину з цієї суми, а об’єкти медзакладів залишили недобудованими навіть на 50%. Для цього організатори схеми штучно завищували вартість та обсяг виконаних робіт, а також вносили недостовірні відомості у звітну документацію. Щоб провести фінансові махінації, фігуранти залучили ще двох посадовців Одеської ОВА.

Зазначається, що ініційована СБУ будівельно-технічна експертиза підвередила факт незавершеного будівництва і вкрадених грошей. Крім того, експерти зазначили, що фундамент цих об’єктів не відповідає встановленим вимогам і є аварійно-небезпечним.

Під час обшуків за адресами фактичного проживання фігурантів виявлено документи та інші речові докази протиправної діяльності.

Наразі керівнику апарату голови Одеської ОВА, двом колишнім очільникам департаментів держустанови, раднику мера Вишневого, директору і ще одному посадовцю будівельної компанії повідомлено про підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу України.

Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми.