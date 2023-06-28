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У Києві зникло світло у майже 50 багатоповерхівках

Спеціалісти заживлюють споживачів за резервними джерелами.

У Києві зникло світло у майже 50 багатоповерхівках
Фото: Пресслужба Херсонської міськради

У частині Голосіївського району Києва зникла електроенергія. 

Про це повідомляє ДТЕК.

Без світла залишилися 46 багатоповерхових будинків.

"О 17:10 аварійно відключилось обладнання ДТЕК Київські електромережі, що живить частину жителів Голосіївського району столиці. Без електропостачання тимчасово залишилися 46 багатоповерхівок, 70 приватних будинків та 35 установ", - сказано у повідомленні.

Наразі спеціалісти заживлюють споживачів за резервними джерелами живлення.

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Нагадаємо, що вранці 25 червня у Києві були зафіксовані аварійні вимкнення електроенергії. 

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