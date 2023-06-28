У Голій Пристані росіяни створили склади награбованого майна, - Маляр

Автомобілі розбирають на деталі для продажу у РФ.

У тимчасово окупованому місті Гола Пристань Скадовського району Херсонської області російські окупанти облаштовують склади з награбованим майном мешканців та розбирають викрадені автівки.

Про це заявила у Телеграм заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"У населеному пункті Гола Пристань на тимчасово окупованій території у Херсонській області в конфіскованих будівлях окупанти облаштували склади зберігання награбованого майна та пункти розбирання викрадених автомобілів на запчастини", - йдеться у повідомленні.

За словами заступниці міністра, викрадені у мешканців Голої Пристані автівки російські військові розбирають на деталі для їх подальшої реалізації на території Росії.

"Злочинна сутність пронизує країну-агресора з низу до верху", - додала Маляр.

Раніше Маляр казала, що Росія використовує скрутне становище українців на підтоплених окупованих територіях для примусової паспортизації.