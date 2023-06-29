На Таврійському напрямку за останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали майже три роти.

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

“Сили оборони продовжують просуватися вперед на Таврійському напрямку. Підрозділи ракетних військ та артилерії протягом доби виконали 1337 вогневих завдання. За останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали майже три роти”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що також знищено 19 одиниць військової техніки противника. Зокрема, два танки, БРЕМ, МТЛБ, БРМ, БпЛА “Орлан-10”, БпЛА “Zala”, самохідна артилерійська установка 2С3 “Акація”, гаубиця 2А65 “Мста-Б” та автомобільна техніка.

Нагадаємо, українська армія перехопила стратегічну ініціативу на Бахмутському напрямку, вибиває ворога з його позицій. Окупанти чинять шалений опір, водночас зазнають значних втрат у особовому складі, озброєнні та техніці.