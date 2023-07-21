Уряд дозволив експериментальний проєкт із виробництва боєприпасів для дронів

Кабінет міністрів погодив пропозицію Мінстратегпрому, Міноборони та Мінцифри щодо реалізації експериментального проєкту з виробництва, закупівлі та постачання боєприпасів до безпілотників та бойових частин безпілотних систем.

Про це повідомив у Telegram представник Кабміну Тарас Мельничук.

"Погоджено пропозицію Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості, Міністерства оборони та Міністерства цифрової трансформації стосовно реалізації протягом 2-х років експериментального проєкту щодо виробництва, закупівлі та постачання боєприпасів до безпілотних систем та бойових частин безпілотних систем", – йдеться у повідомленні.

Також затверджено порядок реалізації експериментального проєкту, яким визначено механізм його реалізації щодо розроблення, виробництва, закупівлі та постачання боєприпасів до БПЛА та бойових частин безпілотних систем для Збройних сил в частині встановлення організаційних, технологічних та інших вимог до провадження господарської діяльності у відповідній сфері.

За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, Україна досягла значних результатів у кількості БПЛА вітчизняного виробництва на фронті. Проте з їх збільшенням зростає і потреба у боєприпасах.

"Сьогодні наші воїни часто використовують саморобні конструкції, щоб обладнати дрони гранатами, мінами та іншими неспеціалізованими боєприпасами. Це не завжди надійно й ефективно. Тепер ситуація зміниться. Уряд прийняв фундаментальну постанову, яка на державному рівні визнає порядок виробництва, закупівлі та постачання боєприпасів до БПЛА", – зазначив він.

Міністр додав, що тепер приватні компанії зможуть легально виробляти боєприпаси для дронів, а українські воїни отримуватимуть якісні та інноваційні рішення.

"Постанова визначає порядок отримання статусу виробника боєприпасів для БПЛА та встановлює чіткі вимоги компаніям з їх виробництва", – підсумував Федоров.

Нагадаємо, 20 червня президент Володимир Зеленський підписав закони про скасування ПДВ (№ 9275) та ввізного мита на комплектуючі для дронів (№ 9276).

У квітні в інтерв’ю LB.ua керівник Центру підготовки операторів БпЛА “Крук” Віктор Таран розповів, що у війні дронів росіяни можуть наздогнати нас. Тому треба рухатися вперед. За його словами, важливу роль у збереженні переваги має зіграти “Армія дронів” – спільний проєкт Генштабу ЗСУ, Міністерства цифрової трансформації та UNITED24. “Армія дронів”, зокрема, профінансувала навчання десяти тисяч операторів БпЛА.