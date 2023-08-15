Росіяни вдарили крилатими ракетами по Львівській області в період з 05:20 до 05:30. Одну ракету сили ППО збили, ще 6 – влучили.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Максим Козицький.

Постраждали 15 людей. Наймолодшій потерпілій 10 років, найстаршій – 72. У більшості потерпілих подряпини й порізи через вибиті вікна, забої. П'ятьох людей госпіталізували.

Окупанти пошкодили близько 40 будинків.

У Львові зазнали руйнувань 20 будинків у Залізничному районі. Найбільше – на вулицях Каховській та Патона. Були загоряння, пошкоджені вікна й дахи. У Львівському медичному фаховому коледжі “Монада” вибиті вікна, також сталося загоряння у трьох будівлях промислового підприємства.

Одна з ракет влучила по території дитячого садка, зазнала ушкоджень будівля дитсадка.

У селі Ставчани Львівського району пошкоджені 15 житлових будинків в приватному секторі, з них 6 – критично. Також пошкоджені легкові автомобілі.

У селі Суховоля Львівського району уламками від ракет пошкоджені 4 житлових будинки в приватному секторі. Потерпілих нема.

Зараз триває обстеження пошкоджених будівель та ліквідація наслідків удару.

“Мешканці, чиї домівки зазнали руйнувань та пошкоджень, можуть на платформі Дія подати запит на отримання компенсації на ремонт. Максимальна сума відшкодування – 200 тисяч гривень”, − додав Козицький.

Нагадаємо, вночі 15 серпня росіяни знову атакували ракетами різні регіони України. Більше читайте у тексті "Нічна масована атака. Головне на ранок".