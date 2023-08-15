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Митрополиту УПЦ Павлу поставили діагноз гострий інфаркт міокарда, - адвокат

Напередодні адвокат повідомив, що митрополита "терміново госпіталізовано", а також "проведено оперативне втручання".

Митрополиту УПЦ Павлу поставили діагноз гострий інфаркт міокарда, - адвокат
Фото: EPA/UPG

Митрополиту УПЦ (МП) Павлу поставили діагноз гострий інфаркт міокарда.

Про це повідомив його адвокат Микита Чекман.

“За офіційною інформацією від закладу охорони здоровʼя, Митрополиту Павлу посталено діагноз гострий інфаркт міокарда!” - написав Чекман. 

Нагадаємо, у понеділок 14 серпня митрополита УПЦ (МП) Павла терміново госпіталізували до кардіологічного відділення однієї із лікарень Києва.

7 серпня митрополита УПЦ (МП) Павла (Лебідя) звільнили з-під варти.

1 квітня Шевченківський райсуд Києва обрав Павлу запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Служба безпеки повідомила йому про підозру у виправдовуванні і запереченні збройної агресії РФ проти України (ст.161 ККУ), а також порушенні рівноправності громадян залежно від їх расової, національної і регіональної належності (ст. 436-2 ККУ).

Спецслужба також опублікувала відповідні фото і перехоплені телефонні розмови митрополита. Під час них Павло радіє захопленню Херсона російськими окупантами. Він також говорить про "американські біолабораторії" та називає захисників України "ублюдками". Митрополит розповідає, що тримає зв'язок із Москвою і закликає молитися за патріарха РПЦ Кирила.

13 липня правоохоронці оголосили намісникові Києво-Печерської лаври УПЦ МП про нову підозру за тими ж двома статтями Кримінального кодексу: ч. 2 ст. 161 та ч. 3 ст. 436-2. Санкції статей передбачають до 5 років ув'язнення.

Спершу суд призначив митрополиту цілодобовий домашній арешт із зобов’язанням носити електронний браслет. Та через те, що він спілкувався з одним зі свідків у кримінальній справі, його замінили на тримання під вартою з можливістю внести заставу в понад 33 мільйони гривень.

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