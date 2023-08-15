Помер житель Херсонщини, який отримав важкі поранення внаслідок вчорашнього ворожого обстрілу

Вчора протягом дня ворог 71 раз обстрілював територію звільненої Херсонщини. Внаслідок атак поранення дістали дев’ятеро людей. Сьогодні стало відомо про те, що один з постраждалих помер у лікарні.

Про це повідомив у Медіацентрі Україна керівник пресофісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков.

"За вчорашній день 71 раз обстрілювали територію звільненої Херсонщини з лівого берега, випустили близько 300 снарядів… Зазнали поранення внаслідок російської агресії дев'ятеро людей. Сьогодні отримали сумну звістку, що чоловік, який вчора отримав поранення…, сьогодні він загинув", – розповів він.

Нагадаємо, за інформацією голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, під час вчорашніх обстрілів ворог використовував міномети, артилерію, танки, "Гради" та авіацію. По місту Херсон окупанти випустили 28 снарядів. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області та будівлю школи в Херсонському районі.