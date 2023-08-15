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Помер житель Херсонщини, який отримав важкі поранення внаслідок вчорашнього ворожого обстрілу

Постраждалий помер у лікарні.

Помер житель Херсонщини, який отримав важкі поранення внаслідок вчорашнього ворожого обстрілу
Ілюстративне фото
Фото: Херсонська ОВА

Вчора протягом дня ворог 71 раз обстрілював територію звільненої Херсонщини. Внаслідок атак поранення дістали дев’ятеро людей. Сьогодні стало відомо про те, що один з постраждалих помер у лікарні.

Про це повідомив у Медіацентрі Україна керівник пресофісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков.

"За вчорашній день 71 раз обстрілювали територію звільненої Херсонщини з лівого берега, випустили близько 300 снарядів… Зазнали поранення внаслідок російської агресії дев'ятеро людей. Сьогодні отримали сумну звістку, що чоловік, який вчора отримав поранення…, сьогодні він загинув", – розповів він.

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Нагадаємо, за інформацією голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, під час вчорашніх обстрілів ворог використовував міномети, артилерію, танки, "Гради" та авіацію. По місту Херсон окупанти випустили 28 снарядів. Російські військові поцілили  у житлові квартали населених пунктів області та будівлю школи в Херсонському районі.

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