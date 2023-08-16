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Ці нахабні удари лише зміцнюють нашу рішучість підтримати Україну, - Брінк про російські удари по портах

Останніми тижнями Росія постійно обстрілює портову інфраструктуру Одещини.

Ці нахабні удари лише зміцнюють нашу рішучість підтримати Україну, - Брінк про російські удари по портах
Фото: EPA/UPG

Посол США в Україні Бріджит Брінк відреагувала на чергову атаку РФ за допомогою дронів по зерносховищах у портах України у Рені та Ізмаїлі.

Про це Брінк написала у мережі X (ексTwitter).

"Під час чергового обурливого нападу цієї ночі Росія знову завдала удару по портовій інфраструктурі України та світовому постачанню продовольства - ці нахабні та незаконні удари по цивільній інфраструктурі лише зміцнюють нашу рішучість підтримувати Україну та тих у всьому світі, хто залежить від українського сільськогосподарського експорту", - написала вона. 

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Нагадаємо, що уночі 16 серпня ворог атакував об’єкти портової та промислової інфраструктури Одеської області. Унаслідок атаки пошкоджень та руйнувань зазнали елеватор, складські приміщення, зерносховища, адміністративні приміщення та сільськогосподарська техніка. 

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