Ці нахабні удари лише зміцнюють нашу рішучість підтримати Україну, - Брінк про російські удари по портах

Посол США в Україні Бріджит Брінк відреагувала на чергову атаку РФ за допомогою дронів по зерносховищах у портах України у Рені та Ізмаїлі.

Про це Брінк написала у мережі X (ексTwitter).

"Під час чергового обурливого нападу цієї ночі Росія знову завдала удару по портовій інфраструктурі України та світовому постачанню продовольства - ці нахабні та незаконні удари по цивільній інфраструктурі лише зміцнюють нашу рішучість підтримувати Україну та тих у всьому світі, хто залежить від українського сільськогосподарського експорту", - написала вона.

Нагадаємо, що уночі 16 серпня ворог атакував об’єкти портової та промислової інфраструктури Одеської області. Унаслідок атаки пошкоджень та руйнувань зазнали елеватор, складські приміщення, зерносховища, адміністративні приміщення та сільськогосподарська техніка.