Росія вчиняє акти екоциду в Україні, які завдадуть шкоди всьому світу. Новим катастрофам треба запобігти, - Єрмак

Глава Офісу Президента України Андрій Єрмак та ексвіцепрем'єр Швеції Маргот Вальстрем підготували матеріал для The Guardian, у якому закликали світових лідерів запобігти новим катастрофам, які можуть виникнути внаслідок російського вторгнення в Україну.

Автори згадали акти екоциду, які РФ учинила на території нашої держави. Зокрема, підрив Каховської ГЕС, водосховища та загрозу теракту на Запорізькій АЕС.

Єрмак зазначив, що Росія навмисно вдарила по українському довкіллю.

"Багато природних заповідників України – наш тваринний і морський світ, вода та вражаюче біорізноманіття – постраждали. Токсини, глобальна продовольча безпека, яка тепер під загрозою внаслідок руйнування Каховської ГЕС, загроза ядерної катастрофи на Запорізькій АЕС через російську окупацію, яка контролює станцію, замінувавши її - це реальність", - зазначив глава ОПУ.

Він зауважив, що після закінчення війни екологічна безпека буде "одним із ключових пріоритетів для побудови справедливого та міцного миру в Україні".

"У президентській стратегії з 10 пунктів акцент зроблено на захисті навколишнього природного середовища. Наша міжнародна група, до складу якої входять українські високопосадовці та відомі міжнародні діячі, робить все, щоб підштовхнути Україну та міжнародну спільноту до конкретного визначення того, як це може статися. Справді, радники з національної безпеки ключових глобальних гравців обговорили шлях до миру в Джидді на початку цього місяця", - додав керівник Офісу Президента.

Єрмак підкреслив, що відбудова України має ґрунтуватися на екологічних цілях. А відновлення навколишнього середовища потребуватиме великої підтримки з боку міжнародного співтовариства.

"Найкращий у світі шанс уникнути пекла залежить від того, чи всі ми спробуємо зробити щось, щоб цьому запобігти", - додав глава ОПУ.

Нагадаємо, за даними Міндовкілля, кожен день війни завдає довкіллю України збитків на 4 млрд грн. І це без врахування екоциду, який спричинила Росія підривом Каховської ГЕС.

Укргідроенерго заявило, що без відновлення Каховського водосховища буде складно запустити ЗАЕС. А відбудова Каховської гідроелектростанції після її деокупації займе шість років.