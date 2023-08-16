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Херсонська ОВА повідомила про потерпілих від російських обстрілів

Одна людина загинула, перебуваючи у момент атаки на вулиці.

Херсонська ОВА повідомила про потерпілих від російських обстрілів
Фото: Поліція Херсонської області

Херсонська обласна військова адміністрація повідомила про потерпілих від російських обстрілів регіону.

Про це йдеться в дописі ОВА у соцмережах.

Так, у селі Львове від російського удару загинув 54-річний місцевий житель, який на момент ворожої атаки перебував на вулиці.

У Херсоні загарбники накрили вогнем житловий будинок. Поранений 71-річний чоловік. Він перебуває у лікарні.

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Нагадаємо, Офіс Генпрокурора повідомив, що правоохоронці відкрили кримінальне провадження після обстрілу росіянами села у Бериславському районі, де від рук росіян загинув житель.

Вранці 16 серпня під обстріл потрапив центр Херсона. Було поранено трьох осіб.

Напередодні через атаку окупантів на село Львове були поранені троє людей.

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