Росіянам не вдалося провести наступ у районі Сеньківки на Харківщині та Богданівки на Донеччині, - Генштаб

Українські бійці стримують наступ ворога в районах Авдіївки та Мар’їнки.

Російські окупанти провели безуспішні наступальні дії в районах Сеньківки Харківської області (Куп'янський напрямок) і Богданівки Донецької області (Бахмутський напрямок).

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Українські бійці також стримують наступ ворога в районах Авдіївки та Мар’їнки на Донеччині.

Авіація Сил оборони упродовж доби завдала дев'ять ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки росіян та один - по зенітно-ракетному комплексу. А підрозділи ракетних військ і уразили зенітно-ракетний комплекс ворога.

Натомість РФ завдала сім ракетних та 67 авіаційних ударів, здійснила 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Руйнувань зазнала портова інфраструктура на Одещині, а також житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Українська ППО збила дві крилаті ракети Х-59 та 13 ворожих БпЛА “Shahed-136/131”.

Протягом доби відбулось понад 15 бойових зіткнень.

Ситуація на фронті станом на 18.00 16 серпня така:

на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін;

та оперативна обстановка без суттєвих змін; на Сіверському та Слобожанському росіяни здійснили мінометні та артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів, це, зокрема, Тимоновичі, Блешня Чернігівської області; Шалигине, Попівка, Миропілля Сумської області та Одноробівка, Стогнії, Уди, Зелене, Гатище на Харківщині;

та росіяни здійснили мінометні та артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів, це, зокрема, Тимоновичі, Блешня Чернігівської області; Шалигине, Попівка, Миропілля Сумської області та Одноробівка, Стогнії, Уди, Зелене, Гатище на Харківщині; на Куп’янському артилерійських і мінометних обстрілів окупантів зазнали населені пункти Вільшана, Петропавлівка, Чернещина Харківської області;

артилерійських і мінометних обстрілів окупантів зазнали населені пункти Вільшана, Петропавлівка, Чернещина Харківської області; на Лиманському артилерійських обстрілів загарбників зазнали близько 20 населених пунктів, зокрема, Невське, Діброва, Білогорівка Луганської області та Сівесрьк, Верхньокам’янське, Свято-Покровське, Виїмка Донецької області;

артилерійських обстрілів загарбників зазнали близько 20 населених пунктів, зокрема, Невське, Діброва, Білогорівка Луганської області та Сівесрьк, Верхньокам’янське, Свято-Покровське, Виїмка Донецької області; на Бахмутському від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Оріхово-Василівка, Григорівка, Богданівка, Калинівка, Іванівське, Ступочки Донецької області;

від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Оріхово-Василівка, Григорівка, Богданівка, Калинівка, Іванівське, Ступочки Донецької області; на Авдіївському артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Олександропіль, Новокалинове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське, Невельське Донецької області;

артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Олександропіль, Новокалинове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське, Невельське Донецької області; на Мар’їнському ворог завдав авіаційного удару в районі Новомихайлівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема, Красногорівка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Костянтинівка, Катеринівка та Курахове Донецької області;

ворог завдав авіаційного удару в районі Новомихайлівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема, Красногорівка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Костянтинівка, Катеринівка та Курахове Донецької області; на Шахтарському росіяни завдали авіаційних ударів в районах Урожайного та Благодатного Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Водяне, Богоявленка, Вугледар, Пречистівка, Велика Новосілка, Благодатне та Урожайне Донецької області;

росіяни завдали авіаційних ударів в районах Урожайного та Благодатного Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Водяне, Богоявленка, Вугледар, Пречистівка, Велика Новосілка, Благодатне та Урожайне Донецької області; на Запорізькому від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 20 населених пунктів, серед них Чарівне, Гуляйпілське, Омельник, Новоандріївка, Малі Щербаки, П’ятихатки Запорізької області;

від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 20 населених пунктів, серед них Чарівне, Гуляйпілське, Омельник, Новоандріївка, Малі Щербаки, П’ятихатки Запорізької області; на Херсонському артилерійських обстрілів окупантів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Хрещенівка, Новодмитрівка, Миколаївка, Садове, Зеленівка Херсонської області та місто Херсон.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Нагадаємо, Херсонська обласна військова адміністрація повідомила нині про потерпілих від російських обстрілів регіону - є загиблий і поранений.

Крім того, російські терористи атакували Дніпропетровську область, де загинув 18-річний хлопець і ще четверо людей постраждали.